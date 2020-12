Idar-Oberstein

218 Zuschauer waren nur im Haag beim Achtelfinale im Fußball-Verbandspokal zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem TuS Mechtersheim, aber diese Minikulisse verwandelte das Stadion in einen ausbrechenden Vulkan. Für die Eruption sorgte Jeffrey Renner, als er in der Nachspielzeit der Verlängerung den 1:1-Ausgleich erzielte und den SC ins Elfmeterschießen rettete. Dort war Torwart Tim Wiegand fast unbezwingbar und somit maßgeblich dafür verantwortlich, dass der SC letztlich 4:2 gewann und ins Viertelfinale einzog. „Ich bin so stolz auf die Jungs, dass sie nur vier Tage nach dem anstrengenden Ligaspiel gegen den FK Pirmasens II noch einmal eine solche körperliche Leistung gebracht haben. Das ist außergewöhnlich“, sagte SC-Trainer Andy Baumgartner nach dem Spiel, dass in der Verlängerung zum echten Krimi wurde.