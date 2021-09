Enes Softic lässt keinen Zweifel daran, dass die Zuschauer am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz der SG Hüffelsheim eine Premiere erleben werden. „Joshua Iten wird auf jeden Fall von Anfang an spielen“, sagt der Trainer des Fußball-Landesligisten über den Königstransfer. Iten, der Ex-Binger, entschied sich in der vergangenen Woche für die Hüffelsheimer – wir berichteten – und wird nun gegen den VfB Reichenbach erstmals auflaufen.