Hüffelsheim

Mit einer intensiven Trainingswoche, die drei Einheiten seit Dienstag beinhaltet, kämpft Fabian Scheick, Trainer des Fußball-Landesligisten SG Hüffelsheim, gegen einen möglichen „Rhythmus-Durchhänger“ an, wie er die mehrtägige Pause wegen eines Corona-Verdachtsfalls bezeichnet. Der ist ausgeräumt, und so geht es voller Elan am Samstag zum Auswärtsspiel beim VfB Reichenbach. Der Anpfiff erfolgt um 17 Uhr.