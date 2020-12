Region Nahe

Die steigenden Corona-Infektionszahlen nehmen massiven Einfluss auf den Fußball-Spielbetrieb an der Nahe. Eine Zwangspause gibt es am heutigen Samstag für Landesligist SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth, da es beim Gegner, dem VfB Reichenbach, einen Corona-Verdachtsfall gibt. In der Bezirksliga Obere Nahe wurden am gestrigen Freitag sämtliche am Wochenende geplanten Spiele abgesetzt.