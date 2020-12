Idar-Oberstein

Wenn der SC Idar-Oberstein am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Verbandsliga auf den VfR Baumholder trifft, dann ist das eine ganz besondere Partie, denn zum ersten Mal seit 25 Jahren stehen sich die beiden besten Mannschaften des Kreises Birkenfeld in der gleichen Spielklasse gegenüber. Zum letzten Mal war das am 20. März 1995 in der Verbandsliga der Fall, als der SC Birkenfeld im Stadion am Berg den SC Idar-Oberstein empfing.