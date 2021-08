Hüffelsheim

Hüffelsheimer verlegen Spiel

Wegen Personalmangels hat Fußball-Landesligist SG Hüffelsheim die Partie beim TuS Steinbach verlegt. Nur zwölf Spieler waren einsatzbereit. „Wir haben so viele Verletzte, das macht echt keinen Spaß mehr“, sagte SGH-Trainer Enes Softic, der seine Spieler beim Training am Sonntag in einer Soccer-Halle anwies, vorsichtig zu sein.