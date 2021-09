Plus

Zum dritten Mal in sechs Wochen treffen die Fußballer der SG Hüffelsheim am Sonntag (15.30 Uhr) auf den VfR Kirn. Das vorgezogene Rückrundenspiel gewannen die Hüffelsheimer 4:0, das Verbandspokalspiel 2:0, nun steht die Hinrundenpartie im Loh-Stadion an. „Das ist echt schwer für uns Trainer, die Mannschaft erneut auf den gleichen Gegner einzustellen“, sagt SGH-Coach Enes Softic.