Dass der TuS Hoppstädten auch in der kommenden Saison noch in der Fußball-Landesliga spielen wird, ist angesichts von null Punkten auf dem Konto unwahrscheinlich, aber wenn das Wunder Klassenverbleib doch noch stattfinden soll, dann muss der TuS am Sonntag (15 Uhr) sein Heimspiel gegen den VfB Reichenbach gewinnen.