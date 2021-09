Die Enttäuschung über die vermeidbare Niederlage gegen den VfB Reichenbach ist schnell bei Timo Hinsberger, Coach des Fußball-Landesligisten TuS Hoppstädten, der Erkenntnis gewichen, dass seine Mannschaft durchaus in der Lage ist, fußballerisch mitzuhalten und den Ball ordentlich laufen zu lassen. Das will sie am Samstag ab 16.30 Uhr zu Hause gegen den VfR Kaiserslautern zeigen. Der hat als Fünfter zwölf Punkte mehr als Schlusslicht Hoppstädten, das weiter auf den ersten Zähler wartet.