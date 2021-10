Gut eine Woche nach der 0:3-Niederlage im Derby beim SC Idar-Oberstein hat der VfR Baumholder erneut ein Spitzenspiel in der Fußball-Verbandsliga vor der Brust. Am Sonntag, 15.15 Uhr, gastiert Tabellenführer SV Morlautern am Brühlstadion.