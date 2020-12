Hoppstädten-Weiersbach

Clemens Schmidt, der Trainer der Ü40 der SG Hoppstädten-Weiersbach lacht, ehe er klarstellt: „Wenn man Fußball spielt, dann will man auch gewinnen.“ Dieses Motto gilt für die Alten Herren der SG Hoppstädten-Weiersbach auch gegen Bayer 04 Leverkusen. Die Ü40 des Bundesligisten gastiert nämlich am Samstag, 15 Uhr, auf dem Langenfeld in Weiersbach in der zweiten Runde des Deutschen Pokals dieser Altersklasse.