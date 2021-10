Die Aufstiegsrunde ist längst zur Utopie geworden. Die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach braucht in der Fußball-Verbandsliga vielmehr Punkte, um im Abstiegskampf zu bestehen. Und da spielen die Ergebnisse aus den Duellen mit Teams, die mit in die Abstiegsrunde wandern, eine große Rolle. Der TuS Hohenecken ist so ein Kontrahent. Am Sonntag um 15 Uhr gastieren die noch sieglosen Meisenheimer im Stadtteil von Kaiserslautern.