Tobias Lautz wusste auch am Tag nach der 2:7 (1:2)-Niederlage beim FK Pirmasens II nicht so recht, wie er die Partie einordnen sollte. „Ich kann der Mannschaft nicht viel vorwerfen, am Ende steht aber ein in unserer Lage wieder mal ernüchterndes Ergebnis“, sagte der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Meisenheim/ Desloch/Jeckenbach.