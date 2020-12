Kaiserslautern

Mit einer in der ersten Hälfte starken Vorstellung beim TuS Hohenecken hat sich die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach für das große Spiel am Dienstag in Stellung gebracht. Am Ende sprang allerdings beim 1:1 (1:0) im Vergleich mit dem Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga nur ein Zähler heraus. Ein Remis wird es am Dienstag nicht geben, schließlich ist das Duell mit dem Drittligisten 1. FC Kaiserslautern eine Partie der vierten Runde des Verbandspokals.