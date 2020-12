Kirn

Vor dem dritten Spieltag warten die Landesliga-Fußballer des VfR Kirn weiter auf ihren ersten Saisonsieg. „Es ist doch klar, dass ich mir den Start anders vorgestellt, gewünscht, geplant habe“, sagt VfR-Spielertrainer Florian Galle und ergänzt: „Unsere Situation ist nicht prickelnd, aber ich sehe und male auch nicht schwarz. Wir haben zwei Punkte geholt, jeweils mit einem Kader, mit dem das vorher vielleicht so nicht zu erwarten war.“ Galle spielt damit auf die vielen kurzfristigen Ausfälle an beziehungsweise auf Spieler, die sich in den Dienst der Mannschaft stellen, obwohl ihnen die notwendige Fitness fehlt.