Galle möchte spielerisch aufs Pressing reagieren

Eine ganze Saison wird sich kaum in einem einzigen Spiel entscheiden, doch es gibt Partien, die können den Saisonverlauf in eine bestimmte Richtung drehen. Und eine solche Begegnung steht den Landesliga-Fußballern des VfR Kirn am Sonntag um 15.30 Uhr beim TuS Steinbach bevor. Beide Teams haben neun Punkte, beide stehen an der Schwelle zwischen Auf- und Abstiegsrunde. „Die Niederlage gegen den VfR Kaiserslautern hat uns in unseren Plänen zurückgeworfen. Deshalb gilt es jetzt umso mehr, in Steinbach zu punkten. Und ja, die Partie hat richtungsweisenden Charakter“, erklärt Florian Galle, der Trainer der Kirner.