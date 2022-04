Galle hat Sinne geschärft

Es gibt Spiele, die haben mitten in der Runde Endspiel-Charakter. Die Heimpartie des VfR Kirn in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga lässt sich als solches bezeichnen. Gast SV Hinterweidenthal belegt den ersten potenziellen Abstiegsrang und könnte die Kirner mit einem Dreier überflügeln. Das gilt es aus VfR-Sicht zu vermeiden, am besten wäre es natürlich, die Westpfälzer mit einem Heimsieg zu distanzieren. Ein Sieg für den VfR ist also Pflicht. „Das unterschreibe ich so“, bestätigt VfR-Coach Florian Galle vor dem Spiel, das am Samstag um 16 Uhr angepfiffen wird.