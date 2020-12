Baumholder

Freunde und Rivalen zugleich sind der VfR Baumholder und die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach. Am Samstag (16 Uhr) treffen sie in Desloch wieder einmal aufeinander – nun endlich auch in der Verbandsliga. Tabellarisch hat der VfR mit sechs Punkten aktuell sogar die Nase vorne, denn die Meisenheimer kommen im Moment nur auf vier Zähler.