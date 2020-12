Schmittweiler

Fünf Niederlagen in sechs Landesliga-Spielen, dazu das Pokal-Aus bei einem Bezirksligisten – in vielen Fußballvereinen hätte diese Bilanz eine Trainerdiskussion ausgelöst. Nicht so bei der SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth, die den Vertrag mit Spielertrainer Adrian Simioanca um ein Jahr bis zum Sommer 2022 verlängert hat. „Adrian passt bei uns wie die Faust aufs Auge. Wir sind stolz und glücklich, dass er unser Trainer bleibt“, sagt Marco Reich, einer der Vorsitzenden des FC Schmittweiler/Callbach und zugleich Simioancas Vorgänger.