Die einen, nämlich der TuS Hoppstädten, waren in der abgebrochenen Saison Tabellenletzter der Fußball-Landesliga und stehen aktuell noch punktlos da. Die anderen, nämlich der SV Rodenbach, haben berechtigte Aufstiegsambitionen – und das nicht nur wegen der zwei Siege nach zwei Spielen. Wenn beide Teams am Sonntag (15 Uhr) in Hoppstädten im direkten Duell aufeinandertreffen, scheinen die Rollen klar verteilt zu sein.