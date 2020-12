Meisenheim

Mit drei, vier Tagen Abstand hatte auch Trainer Tobias Lautz den Derby-Schock überwunden. Die drei schnellen Gegentore nach überlegen geführter Anfangsphase und die damit verbundene 1:4-Niederlage bei der SG Eintracht Bad Kreuznach sollen bei der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach keine Langzeitwirkung haben. Für große Grübeleien bleibt aber auch gar keine Zeit, steht für den Fußball-Verbandsligisten doch gleich das nächste Prestigeduell an. Am Samstag um 16 Uhr erwarten die Meisenheimer in Desloch den VfR Baumholder.