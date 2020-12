Meisenheim

Kaum zu glauben: Für die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach steht am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga bereits das letzte Hinrundenspiel an. „Das ging ganz schön schnell“, sagt denn auch SGM-Trainer Tobias Lautz. Er verweist allerdings auch richtigerweise darauf, dass die Meisenheimer am letzten kompletten Vorrundenspieltag das spielfreie Team sind und somit eine Woche früher als die Konkurrenz ihre Hinrunde abgeschlossen haben.