Meisenheim

Die Fußstapfen sind groß, sehr groß. Und dann taucht auch noch derjenige, der die Abdrücke hinterlassen hat, am ersten Spieltag auf. Vor dieser heiklen Situation steht Tobias Lautz, der neue Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Meisenheim/ Desloch/Jeckenbach. Spielplangestalter Lothar Renz wollte es nämlich so, dass ausgerechnet am ersten Spieltag der langjährige SGM-Trainer Andy Baumgartner mit seinem neuen Team, dem SC Idar-Oberstein, in Desloch antreten muss. „Ich freue mich sehr auf diese Partie“, sagt Lautz trotz oder vielleicht auch wegen der Brisanz.