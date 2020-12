Baumholder

Für den VfR Baumholder wäre es bitter, wenn die abgebrochene Saison im Südwestdeutschen Fußballverband haargenau so gewertet werden würde wie bei den Nachbarn im Fußballverband Rheinland, wo die Abschlusstabelle per Quotientenregel ermittelt wird und nur der Meister aufsteigen darf. In diesem Fall würde dem VfR die Winzigkeit von 0,03 Punkten zum Titel und zum Sprung in die Verbandsliga fehlen. Fair würde das nicht einmal der davon profitierende Baumholderer Hauptkonkurrent TuS Hohenecken finden.