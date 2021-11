Erstmals seit dem Aufstieg in die Landesliga dürfen die Fußballer des FC Schmittweiler-Callbach beim SV Rodenbach antreten. In den beiden abgebrochenen Spielzeiten gab es nur Partien in Schmittweiler (2:2 und 1:6), und auch das Hinrundenspiel wurde beim FCS ausgetragen. Mit 1:10 endete es aus Sicht der Schmittweilerer unangenehm deutlich.