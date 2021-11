FCS soll Schritt nach vorne machen

Der Modus will es so: Das Landesliga-Spiel des FC Schmittweiler-Callbach am Sonntag um 14.45 Uhr beim VfB Reichenbach ist ein Fußballspiel mit großer Bedeutung. Da beide Teams in die Abstiegsrunde gehen werden, zählen die Punkte in der Abschlusstabelle. Mehr noch: Gewinnen die Schmittweilerer, sieht es für sie nach dem Winter richtig gut aus, dann hätten sie aus den Duellen gegen den TuS Hoppstädten und die Reichenbacher zwölf Punkte auf dem Konto – eine gute Ausgangsbasis, um in der Landesliga zu bleiben. „Das wissen wir, deshalb wollen wir mit viel Selbstvertrauen auch die drei Punkte holen“, sagt FCS-Trainer Adrian Simioanca. Das Selbstvertrauen wird daraus gespeist, dass die Schmittweilerer in der letzten halben Stunde Tabellenführer SG Hüffelsheim beim 2:4 noch einmal in die Bredouille brachten. „Wir müssen aber auch über die schlechten Phasen davor sprechen. Ein Spiel geht über 90 Minuten. Das gehört zu dem Prozess, in dem wir uns befinden und in dem wir als Mannschaft einiges lernen müssen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir wieder einen Schritt nach vorne machen würden“, sagt Simioanca.