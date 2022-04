Ein Teil des Kaders des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach nutzte das freie Osterwochenende, um sich das Verbandsligaspiel des Nachbarn SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach anzuschauen. Die Unterstützung ihres zukünftigen Mitspielers Dennis Helwich dauerte dabei nur wenige Minuten, da Helwich erst in der 88. Minute eingewechselt wurde. In Schmittweiler sind in der nächsten Saison eine größere Rolle und vor allem mehr Spielzeit für ihn eingeplant.