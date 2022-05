Mehr als 85 Minuten spielte der FC Schmittweiler-Callbach in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga in Überzahl, doch mehr als ein 1:1 (0:0) sprang gegen die abgeschlagene SG Eppenbrunn nicht heraus. Ein Gegentor in der Schlussphase rundete den unbefriedigenden Nachmittag für die Schmittweilerer ab. „Ich spüre eine ganz, ganz große Enttäuschung in mir und bei meinen Jungs“, sagte FCS-Spielertrainer Adrian Simioanca.