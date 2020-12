Schmittweiler

Das ist ein Hammer: Der FC Schmittweiler-Callbach hat die Spielgemeinschaft mit dem FSV Reiffelbach/Roth zum Saisonende aufgekündigt. Hauptgrund ist, dass in Reiffelbach aufgrund der zu kleinen Schiedsrichterkabine keine Spiele der ersten SG-Mannschaft, die aktuell in der Fußball-Landesliga beheimatet ist, ausgetragen werden können. „Die Schmittweilerer wollen hoch hinaus, deshalb war mir klar, dass es eines Tages so weit kommt, dass wir als kleiner Verein da nicht mehr mithalten können. Dass es so schnell passiert ist, hat mich dann doch überrascht“, sagt Daniel Stein, der FSV-Vorsitzende.