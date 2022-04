Eigentlich hört sich SC Idar-Oberstein gegen SC Hauenstein so gar nicht nach Landesliga an. So manche Fußballschlacht haben die beiden Vereine schließlich in der Oberliga geschlagen. Doch am heutigen Freitagabend stehen sie ich tatsächlich in der Landesliga gegenüber. Um 19.30 Uhr gastiert der SC Hauenstein bei der zweiten Mannschaft des SC Idar-Oberstein.