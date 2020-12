Archivierter Artikel vom 22.07.2020, 21:00 Uhr

Region Nahe Erste Testspiele angesetzt Das Testspiel des Fußball-Verbandsligisten SC Idar-Oberstein beim Bezirksligisten TuS Hackenheim ist für Sonntag, 11 Uhr, terminiert. Für die Idarer bildet es den Abschluss ihres Trainingslagers in Bad Kreuznach. Für den neuen Hackenheimer Trainer Tim Hulsey wird sein Debütspiel direkt eine Reise in die Vergangenheit, schließlich trug er einige Jahre das SC-Trikot.