Erkranktes Sextett bereitet Softic Sorgen

Die beiden Spiele in Kaiserslautern und gegen den TuS Steinbach wurden beim Fußball-Landesligisten SG Hüffelsheim zu Partien mit höchster Priorität erklärt, schließlich sind beide Gegner heiße Kontrahenten in Sachen Aufstiegsrunde. Nach der Niederlage in Kaiserslautern sollte deshalb nun gegen die Steinbacher ein Dreier herausspringen. Der große Vorteil: Die Partie am Sonntag um 15 Uhr findet auf heimischem Geläuf statt. „Da sind wir richtig stark und tun uns viel leichter. Auswärtsspiele sind dagegen unser großes Manko bisher“, sagt Enes Softic, der Trainer der Hüffelsheimer.