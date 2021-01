Idar-Oberstein

Egal, in welcher Liga der SC Idar-Oberstein in der kommenden Saison spielen wird – der Kader nimmt immer mehr Gestalt an. Trainer Andy Baumgartner bestätigte jetzt die Wechsel von Lennert Arend und Martin Steeg von der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach zur neuen Spielzeit sowie die Vertragsverlängerung von Kapitän Alexander Davidenko.