Bad Kreuznach

Den Mythos Moebus-Stadion bekam Thomas Schwarz gleich in seinem ersten Heimspiel als Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach zu spüren. Das 1:0 (1:0) gegen den FK Pirmasens II wird aus vielerlei Gründen Einzug in die Liste der verrückten Partien im weiten Rund an der Pfingstwiese finden. Drei Rote Karten musste die Eintracht verkraften, brachte ihre Führung aber über die Zeit.