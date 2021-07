Eintracht testet gegen Elversberg

Für Fußball-Regionalligist SV Elversberg gehört es zu jeder Sommer-Vorbereitung dazu: das Trainingslager in Bad Kreuznach. Seit Dienstag und noch bis Sonntag sind die Saarländer in der Stadt, trainieren im Moebus-Stadion und übernachten im Hotel Fürstenhof. In einem ersten Testspiel wussten die Elversberger zu überzeugen, bezwangen Oberligist Eintracht Trier mit 4:1. Am heutigen Samstag um 14.30 Uhr wird nun der Lokalmatador, der Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach, der zweite Testspielgegner im Moebus-Stadion sein. Für die Elversberger ist es zugleich die Generalprobe für das DFB-Pokalspiel eine Woche später gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05.