Schmittweiler

Zweites Spiel, zweite Niederlage: Der SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth fällt es schwer, in ihrer zweiten Saison in der Fußball-Landesliga in Tritt zu kommen. Auf eigener Anlage kassierte die SGS eine 1:6 (0:3)-Niederlage gegen den SV Rodenbach.