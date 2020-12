Idar-Oberstein

Der SC Idar-Oberstein hat zum spätestmöglichen Zeitpunkt das Derby in der Fußball-Verbandsliga gegen den VfR Baumholder zu seinen Gunsten entschieden. Buchstäblich mit der letzten Angriffsaktion gelang dem Brasilianer Alex vor 435 Zuschauern im Haag-Stadion der 2:1-Siegtreffer. Während das Tor alle, die es mit dem SC hielten, in einen Freudentaumel versetzte, konnten Spieler, Betreuer und Zuschauer des VfR Baumholder ihr Pech kaum fassen, denn etwa 20 Minuten vor dem Knock-out hatte der VfR selbst die große Chance, um mit 2:1 in Führung zu gehen, aber Niklas Alles war mit einem Elfmeter an SC-Torwart Julian Beyhl gescheitert.