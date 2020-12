Hüffelsheim

Bei der SG Hüffelsheim hat im Sommer 2020 eine neue Zeitrechnung begonnen. Erstmals seit mehr als 20 Jahren tritt der Verein wieder eigenständig an, dazu nimmt die Kaderbreite ungeahnte Ausmaße an, und in Timo Gräff und Jannik Kern sind neue Hauptdarsteller beim Aufsteiger in die Fußball-Landesliga auf der Bildfläche erschienen.