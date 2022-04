Bad Kreuznach

Duo weiterhin im SGE-Trikot

Die Vertragsverlängerung von Kapitän Deniz Darcan hatte beim Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach die erhoffte Sogwirkung: Am Osterwochenende sagten in Sebastian Baumann und Jan Wingenter zwei weitere Akteure bis Sommer 2023 zu. Dabei handelt es sich um Fußballer unterschiedlicher Spielergenerationen. Baumann ist im Mittelfeld unumstrittener Stammspieler, auch wenn ihn eine Erkrankung in dieser Saison körperlich zurückgeworfen hat.