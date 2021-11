In den Punktspielen gegen den SC Idar-Oberstein haben die Verbandsliga-Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach gar nicht schlecht ausgesehen, seit Trainer Andy Baumgartner die Seiten gewechselt hat. In der Vorsaison siegte die SGM mit 3:1, in der Hinrunde der aktuellen Spielzeit hieß es lediglich 0:2. Nun begrüßt Baumgartner sein ehemaliges Team erstmals an seiner neuen Wirkungsstätte. Am Samstag geht es um 16 Uhr im Idarer Haag los.