Baumholder

Dominic Schübelin hat eine gewaltige Entwicklung hinter sich. Vom Ersatzmann in der Bezirksliga zum kaum ersetzlichen Stammspieler in der Verbandsliga. Beim VfR Baumholder ist der torgefährliche Innenverteidiger nicht nur eine Säule. Als Ur-Baumholderer ist er Gesicht des Verbandsligateams. Den Aufstieg aus der Bezirksliga ins Verbandsoberhaus mit seinem Heimatverein geschafft zu haben, ist für den 27-Jährigen etwas ganz Besonderes, wie er im Gespräch mit der Nahe-Zeitung erzählt. Im Interview bezieht er außerdem unter anderem Stellung zur aktuellen Lage im Amateurfußball und berichtet von seinen Erfahrungen in der Verbandsliga.