Die große Chance der SGE

Der Spielplan bietet der SGE Bad Kreuznach eine große Chance. Die Fußballer von der Nahe treffen in den nächsten beiden Partien auf Kellerkinder. Mit vier bis sechs Punkten könnten sich die Bad Kreuznacher in der oberen Hälfte der geteilten Verbandsliga festkrallen und damit das Visier auf die Aufstiegsrunde stellen. „Wir haben nur noch drei Spiele in der Hinrunde, und unser Blick geht schon ein wenig auf die abschließende Partie gegen den FK Pirmasens II. Für diese Begegnung wollen wir uns in Rieschweiler und gegen den TuS Hohenecken eine gute Ausgangssituation schaffen“, sagt Eintracht-Trainer Thomas Schwarz. Vor allem das Spiel am Sonntag um 15.15 Uhr bei der SG Rieschweiler erhält das Prädikat Pflichtaufgabe.