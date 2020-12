Region Nahe

Der TSV Degenia Bad Kreuznach führt die Tabelle an, lässt dabei sogar so renommierte Klubs wie den Ludwigshafener SC, den SC Birkenfeld, den TuS Marienborn und den 1. FC Meisenheim hinter sich. Auch der Lokalrivale, die SG Eintracht Bad Kreuznach, hat das Nachsehen. Das Klassement gibt allerdings nicht den Stand einer Fußballliga auf dem grünen Rasen wider, sondern es ist das Tableau der Staffel 25 der WirkickenzuHause-Liga des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV), in der am Computer das Fußballanimationsspiel Fifa20 gespielt wird.