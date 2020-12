Die Diskussion um den Quotienten: Waldalgesheim und Speyer wollen beide in die Oberliga

Region Nahe

Abgebrochen ist die Fußballsaison 2019/20 bereits. Beim virtuellen Verbandstag des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) im Juni entscheiden die Vereine dann auch darüber, wie die Spielzeit gewertet wird. In anderen Landesverbänden, seit Samstag auch bei unseren Nachbarn im Rheinland, hat sich längst ein Modell durchgesetzt, das auch viele Vereine an der Nahe, in Rheinhessen und in der Pfalz favorisieren: Aufsteiger ja, Absteiger nein. Um dabei die unterschiedliche Anzahl absolvierter Spiele zu berücksichtigen, ist in anderen Regionen zur Ermittlung der Aufsteiger nicht der Tabellenstand vom 13. März herangezogen worden, sondern die sogenannte Quotientenregelung. Doch auch dadurch können Härtefälle nicht vermieden werden. Das zeigt das Beispiel der Verbandsliga, der Beletage des SWFV.