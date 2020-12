Hohenecken

Fußball-Langeweile beim SC Idar-Oberstein? Seit Andy Baumgartner Trainer ist, scheint das der Vergangenheit anzugehören. Wer glaubte, die Spiele im Pokal und in der Meisterschaft gegen Baumholder oder das Verbandspokal-Achtelfinale gegen Oberligist Mechtersheim seien an Dramatik und Spannung nicht zu toppen, der wurde in Hohenecken eines Besseren belehrt. in der Verbandsligapartie dort setzte der SC noch einen drauf, fuhr ein paar Runden Achterbahn mit einen Anhängern, um am Ende mit 4:3 die Oberhand zu behalten und mit dem sechsten Sieg in Folge seine Tabellenführung zu festigen. „SC Idar – das ist im Moment die Steigerung von Spektakel“, sagte Andy Baumgartner, um dann kopfschüttelnd festzuhalten: „Aber wenn das so weitergeht, dann werde ich nicht alt.“