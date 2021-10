So langsam dürfte sich der VfR Baumholder selbst unheimlich werden. Die Mannschaft von Trainer Sascha Schnell hat tatsächlich den nächsten Coup gelandet und das Verfolgerduell beim FK Pirmasens II 2:1 gewonnen. In der Verbandsligatabelle hat der VfR damit nach Punkten mit Spitzenreiter SV Morlautern gleichgezogen und ist auf dem besten Weg in die Aufstiegsrunde.