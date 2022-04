Schon direkt nach dem 2:3 in Hinterweidenthal, der ersten Niederlage des FC Schmittweiler-Callbach in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga, hatten sich die Spieler und Verantwortlichen des FCS eingeschworen. „Alle waren sich einig, dass wir uns die Punkte am Samstag vor eigenem Publikum zurückholen“, berichtet FCS-Spielertrainer Adrian Simioanca. Am Samstag um 16 Uhr erwarten die Schmittweilerer die SG Eppenbrunn.