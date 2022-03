Der Start in die Abstiegsrunde der Verbandsliga sorgt bei den Fußballern der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach für so etwas wie Aufbruchstimmung. Dabei spielt die Tabellenperspektive genauso eine Rolle wie drei Zugänge. Erster Gegner der Meisenheimer ist am Sonntag um 15 Uhr auf dem heimischen Kunstrasenplatz der SV Rülzheim.