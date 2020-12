Bad Kreuznach

Bei Eintracht Bad Kreuznach brechen neue Zeiten an. In den vergangenen Jahren waren in Sachen Kaderplanung eher Umbruch und Aderlass die Stichworte. In der Winter-Transferperiode möchte der Fußball-Verbandsligist nun seinem Kader Qualität zuführen. Drei Neue sollen es richten, für jeden Teamteil einer. Allerdings: Noch ist kein Akteur an der Angel. Vielmehr sind die Trainer Thomas Schwarz und Björn Schrinner beauftragt, interessierte und ambitionierte Spieler zu akquirieren.