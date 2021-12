Dass er schon so richtig viel bewirken konnte, das würde Murat Yasar selbst nicht so sehen. „Ich hatte erst neun Trainingseinheiten mit der Mannschaft“, sagt er. Und trotzdem – unter seiner Regie hat die SG Eintracht Bad Kreuznach zwei enorm wichtige Siege gelandet, die die Wahrscheinlichkeit stark erhöht haben, dass der Traditionsverein auch in der kommenden Spielzeit in der Verbandsliga zu finden sein wird.